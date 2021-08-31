لافروف: استفزازات ضد روسيا قبل انتخابات مجلس الدوما

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يتم حاليا عبر أوكرانيا، تنفيذ العديد من الاستفزازات ضد روسيا عشية انتخابات مجلس الدوما.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية الوطنية: "لقد أصبح معروفا بالفعل أنهم أرسلوا إلى جميع البلدان تعميما بأن يذهب السفراء إلى المسؤولين الحكوميين ويصرون على عدم إرسال مراقبين إلى انتخاباتنا. جرى ذلك في بيلاروس. هذا الأمر مضحك في الواقع. ما علاقة أوكرانيا بالانتخابات الروسية؟".

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ويشارك لافروف انتخابات مجلس الدوما كأحد المرشحين الخمسة الأول في قائمة "روسيا الموحدة". ومعه في نفس الخمسة، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس أطباء مستشفى كوموناركا دينيس بورتسينكو، والمفوضة في حقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، ويلينا شميلوفا رئيسة مقر قيادة الجبهة الشعبية.

التصويت في انتخابات مجلس الدوما، سيجري في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي