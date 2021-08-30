لافروف يتهم الغرب بمحاولة التأثير على الانتخابات في روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يحاول التشكيك في نتائج الانتخابات المقبلة في روسيا.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع ممثلي الأوساط الشبابية والاجتماعية في فولغوغراد: "سنعمل دائما انطلاقا من المصالح الأساسية لشعبنا. وينطبق هذا أيضا على انتخابات مجلس الدوما المقبلة، التي يرغب الزملاء الغربيون كذلك بالتأثير على نتائجها، وهم يحاولون الآن إثارة الشكوك حول موضوعيتها والتشكيك في نتائجها. لقد شاهدنا كل ذلك، في الحملات الانتخابية السابقة، لكنه الآن سيظهر، على الأرجح، بشكل متفاقم أكثر".

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سيشارك لافروف في انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر المقبل، ضمن قائمة "روسيا الموحدة". وسيكون معه في المراكز الخمسة الأولى في القائمة، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ودينيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا، وآنا كوزنتسوفا أمينة مظالم الأطفال، ويلينا شميليوفا الرئيسة المناوبة لقيادة الجبهة الشعبية.

المصدر: نوفوستي