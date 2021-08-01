مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك من يحضر لاستفزازات أثناء انتخابات عامي 2021 و2024

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا سيرغي ناريشكين، أن الهيئة على علم بتحضيرات جارية في الخارج للقيام باستفزازات أثناء انتخابات عامي 2021 و2024 في البلاد.

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وأوضح ناريشكين في تصريحات متلفزة أن الحديث يدور، أولا: عن انتخابات مجلس النواب والعمليات الانتخابية الأخرى التي ستجري في روسيا في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر، وثانيا: عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2024.

وأكد ناريشكين أن الاستخبارات الروسية "على علم بالنقاط التي سيتم استهدافها".

المصدر: "نوفوستي"