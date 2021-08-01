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مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك من يحضر لاستفزازات أثناء انتخابات عامي 2021 و2024

أخبار روسيا

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك من يحضر لاستفزازات أثناء انتخابات عامي 2021 و2024
Sputnik Evgeny Biyatov
مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا سيرغي ناريشكين، أن الهيئة على علم بتحضيرات جارية في الخارج للقيام باستفزازات أثناء انتخابات عامي 2021 و2024 في البلاد.

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وأوضح ناريشكين في تصريحات متلفزة أن الحديث يدور، أولا: عن انتخابات مجلس النواب والعمليات الانتخابية الأخرى التي ستجري في روسيا في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر، وثانيا: عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2024.

وأكد ناريشكين أن الاستخبارات الروسية "على علم بالنقاط التي سيتم استهدافها".

 

المصدر: "نوفوستي"

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