روسيا تصنف 4 منظمات غير حكومية من لاتفيا وأوكرانيا منظمات غير مرغوب فيها

أدرجت وزارة العدل الروسية 4 منظمات دينية على قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية، لتصبح أنشطتها غير مرغوب فيها في روسيا.

وأشار بيان نشر على موقع الوزارة إلى أن "المنظمات هي الإدارة الروحية للمسيحيين الإنجيليين بالكنيسة المسيحية الأوكرانية الجيل الجديد، والمؤسسة التعليمية اللاهوتية لكلية الكتاب المقدس الدولية الجيل الجديد – أوكرانيا، والكنيسة المسيحية الإنجيلية الجيل الجديد، والحركة المسيحية الدولية الجيل الجديد – لاتفيا".

وأوضح البيان، أن "النشاط غير المرغوب فيه لمنظمة غير حكومية أجنبية أو دولية في روسيا، يقتضي حظر نشاطها الساري، ومنع أي نشاط جديد لها" على أراضي روسيا الاتحادية.

وأشار مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق إلى أن "أنشطة هذه المنظمات في روسيا غير مرغوب فيها"، مؤكدا أن "أنشطتها تشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن البلاد" في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"