روسيا تصنف 3 جمعيات غير حكومية ألمانية منظمات غير مرغوب فيها

صنفت النيابة العامة الروسية ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية تعمل في روسيا منظمات غير مرغوب في نشاطاتها داخل أراضي البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء بأن قرارها هذا اتخذته هيئة الإشراف الحكومية بعد دراسة مواد ذات صلة، وأن التصنيف المذكور شمل المنظمات الآتية:

"منتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية"

"مركز الحداثة الليبرالية"

"التبادل الألماني الروسي"

واعتبرت النيابة العامة، وفقا للبيان، أن أنشطة المنظمات المذكورة "تهدد مبادئ النظام الدستوري وأمن روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أخبرت وزارة العدل بقرارها هذا، على أن يتم إدراج أسماء المنظمات الألمانية المذكورة في قائمة المنظمات الدولية التي صنفت أنشطتها غير مرغوب فيها في أراضي روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"