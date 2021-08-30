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روسيا تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات

أخبار روسيا

روسيا تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات
Facebook@MIDRussia
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تيمور زبيروف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتم نشر المرسوم الرئاسي بشأن تعيين السفير الجديد اليوم الاثنين على الموقع الحكومي الرسمي للمعلومات القانونية.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن زبيروف كان يشغل حتى تعيينه الجديد منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة.

 

المصدر: "نوفوستي"

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