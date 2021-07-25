إسرائيل تعين سفيرا لها في الإمارات

أعلن يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعيين أمير حايك سفيرا لتل أبيب لدى دولة الإمارات.

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات. أمير حايك لديه خبرة واسعة في مجالي الاقتصاد والسياحة، وهو الرجال المناسب لتأسيس جسور الوصل بين إسرائيل والإمارات. حظا سعيدا أمير".

אני שמח למנות את אמיר חייק לשגריר ישראל באיחוד האמירויות.

אמיר חייק, עתיר ניסיון וידע בתחומי הכלכלה והתיירות, הוא האיש המתאים למסד את הגשר בין ישראל לאמירויות. אחרי פתיחת השגרירות הגיע הזמן גם למנות שגריר ראשון לאיחוד האמירויות. בהצלחה אמיר.

@HayekAmir — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 25, 2021

ويشغل حايك البالغ من العمر 57 عاما حاليا منصب رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل ورئيس مجمع التدوير "ايلا " وكان قد اشغل في الماضي منصبي المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستخدام والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا مجموعة صفقات، تشمل السياحة، والطيران، والخدمات المالية، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الإمارات نهاية يونيو الماضي، وافتتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية