شويغو مازحا: "مذنب وسأصحح الأمر"

رد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مازحا على سؤال مضيفه في قناة "روسيا 1" حول عدم "مثوله أمام النيابة العامة الأوكرانية"، وقال إنه "مخطئ وسيكفّر عن ذنبه".

ونشرت دائرة الأمن الأوكرانية في يوليو الماضي مذكرة استدعاء على موقعها تفيد بأن "شويغو كان عليه المثول في مدينة ماريوبول الأوكرانية لتقديم اعترفات مكتوبة واستجوابه".

وتضمنت المذكرة اتهامات لشويغو بـ"تشكيل وحدات مسلحة شبه عسكرية غير مرخصة، متورطة في جرائم قتل".

واتهمت سلطات كييف روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية وأعلنتها "دولة معادية"، على خلفية اعترافها باستفتاء سكان شبه جزيرة القرم، وقبول عودة القرم لقوام روسيا الاتحادية والخروج عن سلطة كييف.

كما تتهم أوكرانيا روسيا بدعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جنوب شرقي أوكرانيا وإمدادهما بالسلاح، حتى أعلنتا الاستقلال عن كييف وقيام حكم ذاتي على أراضيهما.

المصدر: "نوفوستي"