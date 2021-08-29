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بورياتيا شرقي روسيا.. المياه تغرق قرى في أقوى فيضان منذ نحو 30 عاما

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بورياتيا شرقي روسيا.. المياه تغرق قرى في أقوى فيضان منذ نحو 30 عاما
Sputnik
فيضان بإحدى قرى شرقي روسيا (صورة أرشيفية)
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تضرر عدد من القرى والبلدات في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا جراء فيضان قوي لنهر سيلينغا في الأيام الأخيرة.

وغمرت المياه أكثر من 60 منزلا في قرية ناوشكي التي أصبحت المباني السكنية فيها مقطوعة عن شبكة الكهرباء والمياه.

وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة حيث يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان بالقوارب من القرية المنكوبة.

يذكر أن هذا هو أقوى فيضان يجتاح المنطقة منذ عام 1993.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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