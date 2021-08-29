بورياتيا شرقي روسيا.. المياه تغرق قرى في أقوى فيضان منذ نحو 30 عاما

تضرر عدد من القرى والبلدات في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا جراء فيضان قوي لنهر سيلينغا في الأيام الأخيرة.

وغمرت المياه أكثر من 60 منزلا في قرية ناوشكي التي أصبحت المباني السكنية فيها مقطوعة عن شبكة الكهرباء والمياه.

وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة حيث يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان بالقوارب من القرية المنكوبة.

يذكر أن هذا هو أقوى فيضان يجتاح المنطقة منذ عام 1993.

🚨Для оценки оперативной обстановки и оказания помощи населению в н.п. Наушки из г. Улан-Удэ прибыла и уже начала свою работу аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Бурятия.https://t.co/VhYydDZbst#МЧСБурятии#МЧСпроисшествия#АМГ#регион03#подтоплениеНаушкиpic.twitter.com/jk2J3iJKBS — МЧСРеспубликаБурятия (@press_mchs_rb) August 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام روسية