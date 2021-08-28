وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 1,7 مليون شخص زاروا منتدى "الجيش-2021"
اختتمت في مقاطعة موسكو فعاليات منتدى "الجيش-2021" العسكري التقني الذي زاره أكثر من 1,7 مليون شخص.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المنتدى جرى بمشاركة وفود من 117 دولة بينها 36 وفدا رفيع المستوى، أما عدد ممثلي وزارات الدفاع الأجنبية الذين زاروا المنتدى فبلغ 320.
ونظمت خلاله 87 لقاء ثنائيا بينها 37 لقاء مع شركاء أجانب لوزارة الدفاع ووزارة الصناعة والوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، و50 لقاء نظمت بين الشركة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية "روس أوبورون إكسبورت"، وشركاء أجانب.
وذكرت الوزارة أنه شاركت في معرض المنتدى 60 شركة أجنبية من بيلاروس والهند وإيران وكازاخستان والصين ولاتفيا وهولندا وباكستان وفرنسا والسعودية وتايلاند وتركيا.
فوز روسيا في مسابقة "المعادلة الهندسية
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا يمثل قوات الهندسة الروسية فاز بمسابقة "المعادلة الهندسية" التي نظمت ضمن إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021".
Команда Российской Федерации стала победителем международного конкурса «Инженерная формула» АрМИ-2021! 🥇#МинобороныРоссии#АрмияРоссии#ИнженерныеВойска#АрМИ2021pic.twitter.com/dh3MsuFPmc— Минобороны России (@mod_russia) August 28, 2021
المصدر: "نوفوستي" + RT
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