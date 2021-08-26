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روسيا تسجل لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا

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روسيا تسجل لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا
Sputnik Алексей Майшев
جرعات من لقاح "إيبيفاك كورونا" لمركز "فيكتور" العلمي الروسي ضد فيروس كورونا.
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سجلت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا، وهو لقاح "إيبيفاك كورونا-إن" من إنتاج مركز "فيكتور" العلمي الروسي.

وذكر سجل الأدوية لوزارة الصحة الروسية أن "إيبيفاك كورونا-إن" لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد للوقاية من "عدوى-كوفيد-19".

وأوضح السجل أن اللقاح يتم التطعيم به بجرعتين 0.5 مليلتر في العضلة الدالية ويستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.

وسبق أن أعلن مركز "فيكتور" أن لقاح "إيبيفاك كورونا-إن" لا يختلف تقريبا عن سابقه "إيبيفاك كورونا" حيث يتمثل الفارق في ميزات الإنتاج التقنية.

و"إيبيفاك كورونا-إن" هو اللقاح الرابع ضد "كوفيد-19" الذي تم تسجيله في روسيا بعد "سبوتنيك V"، و"إيبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

المصدر: وكالات

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