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بيسكوف: من المستحيل نقل عبء المسؤولية عن انسحاب أمريكا من أفغانستان إلى طرف آخر

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بيسكوف: من المستحيل نقل عبء المسؤولية عن انسحاب أمريكا من أفغانستان إلى طرف آخر
Sputnik Vladimir Astapkovich
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقارير إعلامية حول ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وخلال موجز صحفي اليوم الثلاثاء نفى بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن، أن تكمن وراء مثل هذه التقارير رغبة في نقل المسؤولية عن الانسحاب الأمريكي إلى عاتق طرف آخر. وقال: "من المستحيل إطلاقا وضع عبء المسؤولية على أي طرف كان، ولذا فأنا لا أعتقد أن هناك هدفا كهذا وراء ذلك".

المصدر: "نوفوستي"

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