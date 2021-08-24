بيسكوف: من المستحيل نقل عبء المسؤولية عن انسحاب أمريكا من أفغانستان إلى طرف آخر

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقارير إعلامية حول ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وخلال موجز صحفي اليوم الثلاثاء نفى بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن، أن تكمن وراء مثل هذه التقارير رغبة في نقل المسؤولية عن الانسحاب الأمريكي إلى عاتق طرف آخر. وقال: "من المستحيل إطلاقا وضع عبء المسؤولية على أي طرف كان، ولذا فأنا لا أعتقد أن هناك هدفا كهذا وراء ذلك".

المصدر: "نوفوستي"