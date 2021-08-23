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بوتين ولوكاشينكو يبحثان الوضع في أفغانستان والعلاقات الثنائية

أخبار روسيا

بوتين ولوكاشينكو يبحثان الوضع في أفغانستان والعلاقات الثنائية
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في أفغانستان.

وجاء في بيان للكرملين أن "الرئيسين تبادلا الآراء حول نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي نوقش خلاله الوضع في أفغانستان".

وأضاف البيان أن الرئيسين "بحثا المسائل الآنية لتطوير العلاقات الروسية – البيلاروسية، بما في ذلك التعامل في إطار الدولة الاتحادية".

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واتفق الرئيسان على جدول الاتصالات المقبلة.

من جهتها، أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية بأن بوتن ولوكاشينكو بحثا المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "الغرب 2021"، التي من المقرر أن تجري على أراضي البلدين في 10-16 سبتمبر المقبل، والوضع على الحدود بين بيلاروس ودول الناتو.

المصدر: RT + وكالات

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