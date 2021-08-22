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شويغو: نسبة الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي تتجاوز 71%

أخبار روسيا

شويغو: نسبة الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي تتجاوز 71%
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، أن حصة الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي تتجاوز الآن 71%، فيما تبلغ صلاحية الأسلحة 99%.

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وقال شويغو في أثناء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممثلي حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد: "لقد أصدرت تعليمات لتنويع المجمع الصناعي الدفاعي، مع الفهم أن الطلب الدفاعي سينخفض تدريجيا".

وأضاف: "لدى الجيش (الروسي) المعاصر أكثر من 71% من الأسلحة الحديثة. وتبلغ صلاحية الأسلحة لدينا اليوم نحو 99%.

المصدر: تاس

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