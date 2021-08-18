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تحطم مقاتلة "ميغ 29" بجنوب روسيا ومصرع الطيار

أخبار روسيا

تحطم مقاتلة
Sputnik PAVEL LVOV
مقاتلة "ميغ 29" الروسية (صورة من الأرشيف)
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أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من نوع "ميغ 29" ومصرع طيارها في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن الطائرة تحطمت يوم الأربعاء 18 أغسطس أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون تجهيزات قتالية.

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وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وتوجت إلى مكان الكارثة لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

المصدر: تاس

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