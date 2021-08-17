"نوفوستي": تحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية Il-112V قرب موسكو

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادرها بتحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية Il-112V أثناء التحليق في مقاطعة موسكو اليوم الثلاثاء.

وأكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بعد حوالي 1.5 كم من مطار كوبينكا في ضواحي موسكو.

وتفيد تقارير بأن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة وأن مصير الطاقم لا يزال مجهولا.

وأضافت الشركة أنه يجري تحري تفاصيل الحادث، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة أسبابه.

من جانبه، قال مصدر وكالة "نوفوستي" إنه وفقا للبيانات الأولية وقعت الكارثة بسبب اندلاع حريق في محرك الطائرة.

المصدر: وكالات روسية