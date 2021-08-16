القضاء بالقرم يحكم على عناصر من "حزب التحرير" بالسجن لفترات طويلة

قال مصدر قضائي في القرم، إن محكمة الدائرة العسكرية الجنوبية، حكمت على أربعة منظمين وأعضاء في تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" في القرم بالسجن لفترات طويلة.

وأضاف المصدر: "أدانت المحكمة هؤلاء المتهمين وحكمت عليهم بالتالي:

مسعودوف وخليلوف - 18 عاما، وكانتيميروف - 12 عاما، وناجيف - 13 عاما في مركز إصلاح شديد النظام، مع قصاء أول عامين في زنزانة السجن".

Организаторы ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму получили от 12 до 18 лет колонииhttps://t.co/is4ujzGUTKpic.twitter.com/E4JTk3gLjn — РИА Новости (@rianru) August 16, 2021

في الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019، نظم لينور خليلوف ورسلان مسعودوف وأشرفا على نشاط خلية "لحزب التحرير" في مدينة في الوشتا بالقرم. وضمت هذه الخلية ضمن عناصرها، رسلان ناجايف وإلدار كانتيميروف. ونشط أعضاء الخلية، في تجنيد عناصر جديدة للمنظمة الإرهابية وجمعوا التبرعات المالية لها، حتى لحظة القبض عليهم في 10 يونيو عام 2019.

المصدر: نوفوستي