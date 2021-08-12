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مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بانفجار حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية

أخبار روسيا

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أكدت السلطات الروسية في مدينة فورونيج مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا آخرين جراء انفجار في حافلة ركاب وسط المدينة الواقعة جنوب غربي روسيا.

وكتب حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسدر غوسيف في منشور على "تلغرام" أن "عدد المتضررين جراء الانفجار ازداد إلى 18، بمن فيهم المرأة التي توفيت متأثرة بجروحها".

في وقت سابق أشارت السلطات المحلية إلى أن انفجار الحافلة خلف 16 جريحا.

ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وأكد الحاكم ألكسندر غوسيف الذي وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وأنه كلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.

المصدر: وكالات

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