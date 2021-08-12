تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في شبه جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا

أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأن مروحية من نوع "مي-8" تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المروحية، التي كانت تنقل سياحا، تحطمت في منطقة محمية "كرونوتسكي" وأن المروحية سقطت في بحيرة.

وكان على متن المروحية 13 راكبا و3 أفراد طاقم، وقد تم إنقاذ 7 أشخاص، اثنان منهم بحالة خطيرة.

ولا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.

المصدر: "نوفوستي"