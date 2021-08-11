ظريف يرد على صورة نشرتها السفارة الروسية لدى طهران

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صورة نشرتها السفارة الروسية في طهران، قائلا إن "أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943".

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال ظريف: "اليوم رأيت صورة غير لائقة"، مضيفا: "أريد أن أذكركم أن أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943".

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وتابع: "لقد أظهر الشعب الإيراني، بما في ذلك أثناء مفاوضات الاتفاق النووي، أن مصيره لا يمكن أن يكون نتيجة قرارات السفارات الأجنبية أو القوى الأجنبية".

I saw an extremely inappropriate picture today.



Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.



The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021

ونشرت السفارة الروسية في طهران على حسابها عبر "تلغرام"، صورة للقاء بين السفير الروسي ليفان غاغاريان والسفير البريطاني الجديد سيمون شيركليف.

وعلقت السفارة على الصورة بالقول: التقى السفير الروسي في إيران ليفان غاغاريان بالرئيس الجديد للبعثة الدبلوماسية البريطانية في إيران، سيمون شيركليف، على طريق السلم التاريخي الذي عقد فيه مؤتمر طهران عام 1943.

المصدر: "فارس"