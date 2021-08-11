 
مباشر

ظريف يرد على صورة نشرتها السفارة الروسية لدى طهران

أخبار روسيا

ظريف يرد على صورة نشرتها السفارة الروسية لدى طهران
Reuters AHMAD AL-RUBAYE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r18e

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صورة نشرتها السفارة الروسية في طهران، قائلا إن "أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943".

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال ظريف: "اليوم رأيت صورة غير لائقة"، مضيفا: "أريد أن أذكركم أن أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943".

إقرأ المزيد
ظريف يهدي
ظريف يهدي "السر المدفون" للافروف

وتابع: "لقد أظهر الشعب الإيراني، بما في ذلك أثناء مفاوضات الاتفاق النووي، أن مصيره لا يمكن أن يكون نتيجة قرارات السفارات الأجنبية أو القوى الأجنبية".

ونشرت السفارة الروسية في طهران على حسابها عبر "تلغرام"، صورة للقاء بين السفير الروسي ليفان غاغاريان والسفير البريطاني الجديد سيمون شيركليف.

وعلقت السفارة على الصورة بالقول: التقى السفير الروسي في إيران ليفان غاغاريان بالرئيس الجديد للبعثة الدبلوماسية البريطانية في إيران، سيمون شيركليف، على طريق السلم التاريخي الذي عقد فيه مؤتمر طهران عام 1943.

المصدر: "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا