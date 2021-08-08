 
مباشر

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار روسيا

إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
Sputnik
حرائق الغابات بجمهورية ياقوتيا الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r08c

أفادت الهيئة الروسية لحماية الغابات من الجو بإخماد 51 حريقا طبيعيا في البلاد، على مساحة تبلغ 1379 هكتارا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

إقرأ المزيد
حرائق الغابات في ياقوتيا بروسيا تقترب من مستودع نفط كبير (فيديو)
حرائق الغابات في ياقوتيا بروسيا تقترب من مستودع نفط كبير (فيديو)

وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم الأحد: "تدل معلومات خدمات الغابات الإقليمية على أن رجال إطفاء حرائق الغابات قاموا في 7 أغسطس الجاري بإخماد الحرائق على مساحة تبلغ 1379 هكتارا".

وبحلول منتصف ليل الثامن من أغسطس الجاري، كان هناك 174 حريق غابات مشتعلا في روسيا على مساحة تتجاوز 1,5 مليون هكتار، واستمرت عمليات إطفائها بنشاط. وأعلنت هيئة حماية الغابات من الجو أنه تم تسجيل أكبر مساحة لحرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) التي يشتعل فيها حاليا 90 حريقا على مساحة تبلغ نحو 1,4 مليون هكتار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا