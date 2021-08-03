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كورونا في روسيا.. 22010 إصابات و788 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

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كورونا في روسيا.. 22010 إصابات و788 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
Sputnik
روسيا
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22010 إصابات و788 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 23508 إصابة و785 وفاة في اليوم السابق.

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وارتفعت حصيلة حالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 6 ملايين و334195، منها 160925 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وذكر التقرير أن 18963 شخصا تماثلوا للشفاء التام خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5 ملايين و659746 شخصا.

وفي العاصمة موسكو بلغت الحصيلة اليومية 1952 إصابة و71 وفاة مقابل 3330 إصابة و75 وفاة في اليوم السابق.

المصدر: RT

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