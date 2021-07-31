الحرائق في روسيا.. وزارة الطوارئ تستعد للأسوأ

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم تحديد الاحتياطي اللازم استخدامه، في حالة تدهور وضع الحرائق في ياقوتيا، وسيتم زيادة عدد الطائرات المستخدمة في الإطفاء.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في حالة تدهور الوضع، تم تحديد الاحتياطي اللازم وزيادة عدد طائرات الإطفاء. بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تعزيز مجموعات الإطفاء الأرضية سيتم استلام معدات وآليات ثقيلة خاصة من وزارة الدفاع الروسية ". وذكرت الوزارة، أنه يتم حفر خنادق لمنع انتقال النيران إلى مناطق أخرى وخاصة بالقرب من المراكز السكنية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوضع استقر في المناطق الشرقية والوسطى من ياقوتيا، ولا يزال الدخان يلف بعض المناطق.

ونوهت الوزارة بأنه يتم استخدام 27 قطعة جوية تابعة لها ولوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك 3 طائرات من طراز "بي-200".

المصدر: نوفوستي