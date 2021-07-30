مركز "فيكتور: أكثر من مليون روسي تلقوا لقاح "أبي فاك كورونا"

صرح مدير عام مركز "فيكتور" الروسي للوبائيات، رينات ماكسيوتوف، للصحفيين أن ما يزيد عن مليون روسي قد خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا بواسطة لقاح "أبيفاك كورونا".

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وقال في مراسم إطلاق منصة "غيروفارما"الروسية المتخصصة في إنتاج اللقاح إن التداول المدني للقاح " أبي فاك كورونا" يستمر لمدة 9 أشهر بروسيا. أما استخدامه واسع النطاق فقد بدأ في أكتوبر عام 2020. وخضع إلى حد لدورة كاملة من التطعيم باللقاح أكثر من مليون روسي. ومضى قائلا:" يمكننا القول اليوم بالتأكيد إن اللقاح أظهر نتائج ممتازة.

وأشار إلى أن العام الجاري شهد إنتاج ما يزيد عن 4 ملايين جرعة من اللقاح. أما منصة "غيروفارما" الإنتاجية فقد أطلقت دورة كاملة لإنتاج لقاح "أبي فاك كورونا" وأضاف قائلا:" إننا نعوّل بعد إطلاقها أن ننتج كل شهر 5 ملايين جرعة من اللقاح".

يذكر أن اللقاح الذي وضعه مركز "فيكتور" أصبح لقاحا ثانيا ضد فيروس كورونا في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا