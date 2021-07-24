مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حادث مرور بمشاركة حافلة ركاب سياحية بجنوب روسيا

قتل شخصان وأصيب 19 آخرون على الأقل، في حادث مرور بمشاركة حافلة ركاب سياحية، وقع في منطقة أبشيرون بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا

ونشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية مقطعا مصورا يظهر تداعيات الحادث.

ويظهر التسجيل المصور أن حافلة الركاب السياحية انقلبت بعد سقوطها من طريقها إلى حفرة. وتتواجد في مكان الحادث سيارات الإسعاف والشرطة والعديد من شهود عيان.

ويرى التحقيق أن سبب الحادث يعود إلى فشل الفرامل، الأمر الذي دفع السائق إلى الابتعاد عن خط المسار.

المصدر: نوفوستي