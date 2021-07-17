كودرين يكشف أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي

اعتبر رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، أن "انهيار الاتحاد السوفييتي كان محددا سلفا خلال العقد الأخير قبل زواله".

وقال لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي هو التأخر في تنفيذ الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد المخطط... الاتحاد لم يكن مستعدا لإصلاح اقتصاده، مما جعله يفقد فعاليته ببساطة كل عام".

وأشار إلى أن "ما يسمى بالركود الاقتصادي في السبعينات كان مقدمة لحقيقة أن الاتحاد السوفييتي لن يكون مثيرا للاهتمام اقتصاديا، ولن يبقى مركز جذب، تزامنا مع ارتفاع مستوى المعيشة".

وأشاد كودرين في هذا الصدد، بالتقدم المحرز في خصخصة الشركات الكبرى في روسيا.

المصدر: RT