روسيا.. الطائرة السيبيرية هبطت بشكل حاد وانقلبت رأسا على عقب وبقي ركابها أحياء (صورة+فيديو)

نشرت وسائل إعلام روسية أول لقطات من موقع الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب صغيرة من طراز "أن-28" كان على متنها 18 شخصا في مقاطعة تومسك بمنطقة سيبيريا.

وتؤكد هذه اللقطات أن الطائرة تضررت بشكل ملموس وانقلبت رأسا على عقب عند تنفيذها هبوطا اضطراريا.

وأشارت فتاة من ركاب الطائرة إلى أن سبب الحادث يعود إلى تعطل محركات الطائرة، مؤكدة أن كل الذين كانوا على متنها نقلوا بمروحيات إلى مدينة تومسك.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عدم وقوع إصابات خطيرة بين ركاب الطائرة.

المصدر: وكالات