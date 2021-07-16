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روسيا.. اختفاء طائرة على متنها 17 شخصا من الرادارات في مقاطعة تومسك

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روسيا.. اختفاء طائرة على متنها 17 شخصا من الرادارات في مقاطعة تومسك
Sputnik Marina Lystseva
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أكدت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصا اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "أن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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