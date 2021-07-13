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"الخارجية الأمريكية": لدى واشنطن وموسكو مجالات تلتقي فيها مصالحهما

أخبار روسيا

Reuters CK
نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن لدى بلاده وروسيا مجالات تلتقي فيها مصالح البلدين، مشيرا إلى أن مشكلة تغير المناخ إحدى هذه المجالات.

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وأوضح خلال إفادة صحفية يوم الثلاثاء أنه "ليس سرا أن لدينا خلافات عميقة مع روسيا حول عدد من القضايا"، مضيفا أنه "ليس سرا أيضا أن هناك مناطق معينة تلتقي فيها مصالحنا".

ولفت برايس إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، "يدرس حاليا اقتراحا بشأن إمكانية العمل مع روسيا لمواجهة التحدي العالمي والوجودي المتمثل في تغير المناخ".

يذكر أن كيري قيّم إيجابيا مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول المناخ، وقال في تغريدة، يوم الاثنين، إن "المهم أننا نزيد من طموحاتنا العالمية حول قضية المناخ".

ووصف كيري مباحثاته مع لافروف حول المناخ بأنها "انطلاقة جيدة لمناقشة الإمكانيات لحل الأزمة في مجال المناخ".

المصدر: RT

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