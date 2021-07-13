موجة الحر في موسكو تحطم "القياس" المسجل عام 1936
Sputnik Sergey Pyatakov
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ارتفعت درجة حرارة الجو في العاصمة الروسية موسكو إلى 32,7 درجة مئوية، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" نقلا عن خبير روسي اليوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن يفغيني تيشكوفيتس، كبير موظفي مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، قوله إن الحديث يدور عن تحطيم رقم قياسي في حرارة الجو تم تسجيله في موسكو عام 1936 (32,4 درجة مئوية).
وأوضح الخبير أنه الرقم القياسي الحراري الأول في هذا الشهر والخامس منذ بداية الصيف، عندما باتت حرارة الجو تفوق حد 30 درجة على مدار 13 يوما على التوالي.
وأضاف تيشكوفيتس أن التنبؤات ترجح بقاء درجة الحرارة عند المستوى نفسه خلال 4 أو 5 أيام إضافية.
المصدر: "نوفوستي"