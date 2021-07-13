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توقعات بأن تحطم درجة الحرارة اليوم في موسكو رقما قياسيا سُجل قبل 85 عاما

أخبار روسيا

توقعات بأن تحطم درجة الحرارة اليوم في موسكو رقما قياسيا سُجل قبل 85 عاما
Sputnik
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صرّح ميخائيل ليوس، خبير الطقس البارز في مركز فوبوس المتخصص، بأن درجة الحرارة القياسية المسجلة في 13 يوليو، قبل 85 عاما، قد يتم كسرها في موسكو اليوم الثلاثاء.

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وكان خبير الطقس الروسي قد ذكر في وقت سابق أن التوقعات ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 تنبئ بأجواء غائمة خفيفة، ومن دون هطول أمطار، وبدرجة حرارة قصوى + 33-35.

وقال ليوس بهذا الشأن: "بدرجة احتمال عالية، سيجري في موسكو اليوم، تحديث الرقم القياسي اليومي التالي لدرجة حرارة الجو القصوى، والذي يبلغ لهذا اليوم 32.4 درجة، وقد سُجّل في عام 1936".

المصدر: نوفوستي

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