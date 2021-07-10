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تحذير لسكان موسكو وضواحيها من موجة حر غير مسبوقة

أخبار روسيا

تحذير لسكان موسكو وضواحيها من موجة حر غير مسبوقة
Reuters
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أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسي عن مستوى" أصفر" للطقس في موسكو ومنطقة موسكو الكبرى، بسبب الحرارة ، ما يدل على مستوى تحذيري من مخاطر الطقس.

وجاء في بيان المركز: " المستوى أصفر- الطقس يحتمل أن يكون خطيرا".

يشار إلى أن التحذير من الحرارة في العاصمة الروسية وضواحيها ساري المفعول حتى الساعة الرابعة ظهرا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد 11 يوليو. وقد تصل درجة الحرارة في موسكو وضواحيها إلى 32 درجة فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي

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