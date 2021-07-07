موسكو.. افتتاح واحد من أكبر مراكز التطعيم في العالم

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أحد أكبر مراكز التطعيم في العالم في لوجنيكي، حيث أفاد بأنه خلال الأيام الماضية، تم تطعيم 105 آلاف شخص بالمكونين الأول والثاني من اللقاح.

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وقال سوبيانين بهذا الشأن: "الساحة الرياضية الرئيسة في البلاد دخلت أيضا في مكافحة الوباء مع كوفيد. عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في موسكو يتزايد كل يوم. على مدار الأيام الماضية، تم تطعيم 105 آلاف بالمكون الأول والثاني، هذا رقم فلكي. وبالطبع، هذا يتطلب إدخال قدرات إضافية. لقد جربنا في الآونة الأخيرة تطعيم المهاجرين، وافتتحنا نقطتي تطعيم في ساخاروفو وفي سادوفود، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف شخص يوميا، واتضح أن ذلك قليل جدا، والخدمة مطلوبة بشدة. لذلك، نفتتح اليوم مركزا للتطعيم، أعتقد أنه واحد من أكبر مراكز التطعيم في العالم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية حوالي 15 ألف شخص يوميا، هذا يزيد مرتين ونصف عما افتتحناه في غوستيني دفور".

وأشار عمدة العاصمة الروسية إلى أنهم في لوجنيكي سيقومون بتطعيم المهاجرين بشكل أساسي، لكن لن يتم رفض أي من سكان موسكو.

وتابع سوبيانين مشيرا إلى أنه "إذا قمنا في وقت سابق بتطعيم المهاجرين بطريقة منظمة فقط من خلال المؤسسات والمنظمات، فإننا اليوم ندعو الجميع إلى هذا المركز الرائع، المجهز بفرصة دفع ثمن اللقاح، إذا كانوا مهاجرين، بالإضافة إلى الحصول على فحص أولي من قبل الطبيب والحصول على التطعيم، لذلك مرحبا بكم في لوجنيكي".

المصدر: نوفوستي