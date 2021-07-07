ميشوستين يدعو إلى تحقيق ما لا يقل عن 80-90٪ من المناعة الجماعية

قال موقع الحكومة الروسية، إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أوعز، بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90 في المائة من المناعة الجماعية.

وأضافت الوثيقة: "يجب على وزارة الصحة الروسية وعلى الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، تحديث النموذج الوبائي - الحسابي لتطعيم سكان روسيا، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة: تحقيق مستوى مناعة جماعية لا يقل عن80-90٪ من المناعة الجماعية، وكذلك تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا الاتحادية وإعادة تطعيم السكان، والأخذ في الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات صلة".

Также Роспотребнадзору необходимо до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг https://t.co/tZyYoqcn6z — РИА Новости (@rianru) July 7, 2021

ويتم التأكيد في الوثيقة، على أنه يجب على الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، تقديم تقديرات الكميات الضرورية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وحدد رئيس الحكومة، الموعد النهائي لتنفيذ هذا الأمر، في 8 يوليو 2021.

المصدر: نوفوستي