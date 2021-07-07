بوتين يعزي أسر ضحايا الكارثة الجوية في كامتشاتكا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية وجهها إلى حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، نقل تعازيه مع كلمات التعاطف والدعم، إلى عائلات وأقارب ضحايا طائرة "أن-26".

وجاء في التعزية، المنشورة على موقع الكرملين: "علمت بكل أسى وحزن، بنبأ تحطم طائرة أن-26 بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. هذه المأساة أودت بحياة أفراد الطاقم والركاب، وجلبت الحزن الشديد لأقاربهم بسبب هذه الخسارة الجسيمة. أطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم لعائلات الضحايا وأحبائهم".

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اختفت الطائرة التي كانت تنفذ رحلة داخلية في كامتشاتكا يوم الثلاثاء قبيل الهبوط وهي على بعد 9 كيلومترات من مدينة بالانا. كان على متن الطائرة 28 شخصا: ستة من أفراد الطاقم و 22 راكبا، بينهم طفل، ووفقا للبيانات الأولية، لم ينج أحد منهم.

المصدر: نوفوستي