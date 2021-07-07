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بوتين يعزي أسر ضحايا الكارثة الجوية في كامتشاتكا

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بوتين يعزي أسر ضحايا الكارثة الجوية في كامتشاتكا
Sputnik
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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية وجهها إلى حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، نقل تعازيه مع كلمات التعاطف والدعم، إلى عائلات وأقارب ضحايا طائرة "أن-26".

وجاء في التعزية، المنشورة على موقع الكرملين: "علمت بكل أسى وحزن، بنبأ تحطم طائرة أن-26 بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. هذه المأساة أودت بحياة أفراد الطاقم والركاب، وجلبت الحزن الشديد لأقاربهم بسبب هذه الخسارة الجسيمة. أطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم لعائلات الضحايا وأحبائهم".

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اختفت الطائرة التي كانت تنفذ رحلة داخلية في كامتشاتكا يوم الثلاثاء قبيل الهبوط وهي على بعد 9 كيلومترات من مدينة بالانا. كان على متن الطائرة 28 شخصا: ستة من أفراد الطاقم و 22 راكبا، بينهم طفل، ووفقا للبيانات الأولية، لم ينج أحد منهم.   

المصدر: نوفوستي

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