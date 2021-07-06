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مصرع عالم وراثة روسي غرقا.. أنقذ أطفاله وأخفق في النجاة بروحه

أخبار روسيا

مصرع عالم وراثة روسي غرقا.. أنقذ أطفاله وأخفق في النجاة بروحه
Reuters MARKO DJURICA
أنهار روسيا - أرشيف
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أعلنت مصادر مقربة من عالم الوراثة الروسي الشهير أوليغ بالانوفسكي، أنه لقي حتفه غرقا بعدما سارع لإنقاذ أطفاله الذين كانوا على وشك الغرق في أحد الأنهار بمنطقة ماكاريفسكي شرقي موسكو.

وقالت زميلة العالم الغريق سفيتلانا بورينسكايا، إن "بالانوفسكي هرع لمساعدة أطفاله الذين كانوا يسبحون في النهر وعلى وشك الغرق، لكنه لم يستطع السباحة ليقضي غرقا بعد إنقاذهم".

وترأس بالانوفسكي البالغ 44 عاما مختبر الجغرافيا الجينومية في معهد علم الوراثة العامة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وصاحب العديد من المقالات العلمية والبحوث العلمية.

المصدر: وكالات

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