مصرع عالم وراثة روسي غرقا.. أنقذ أطفاله وأخفق في النجاة بروحه

أعلنت مصادر مقربة من عالم الوراثة الروسي الشهير أوليغ بالانوفسكي، أنه لقي حتفه غرقا بعدما سارع لإنقاذ أطفاله الذين كانوا على وشك الغرق في أحد الأنهار بمنطقة ماكاريفسكي شرقي موسكو.

وقالت زميلة العالم الغريق سفيتلانا بورينسكايا، إن "بالانوفسكي هرع لمساعدة أطفاله الذين كانوا يسبحون في النهر وعلى وشك الغرق، لكنه لم يستطع السباحة ليقضي غرقا بعد إنقاذهم".

وترأس بالانوفسكي البالغ 44 عاما مختبر الجغرافيا الجينومية في معهد علم الوراثة العامة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وصاحب العديد من المقالات العلمية والبحوث العلمية.

По одной из версий, Олег купался вместе со своими детьми. Они начали тонуть, отец помог им подплыть ближе к берегу, а сам выбраться не смог.



Олег Балановский — российский генетик, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН. pic.twitter.com/vqbuaUWn7x — @kpru (@kpru) July 6, 2021

المصدر: وكالات