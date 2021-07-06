روسيا.. مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات في إقليم كراسنودار

قال مصدر في مديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم إن ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر، لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات.

وأضاف المصدر، متحدثا عن الوضع في منطقة توابسي: "قتل ثلاثة أشخاص بينهم قاصر".

من جانبها قالت النيابة العامة الإقليمية: "بسبب سوء الأحوال الجوية، توفي بمنطقة توابسي، 3 أشخاص. توفي رجل مقعد (71 عاما ) وهو طريح الفراش في منزله. وعلى الطريق بالقرب من قرية ديفانوفكا توفيت سيدة من مواليد عام 1984 وطفلها من مواليد عام 2007، وذلك بعد أن جرفت مياه الفيضان السيارة التي كانت تقلهما".

Три человека погибли из-за подтоплений на Кубаниhttps://t.co/szM3wBuf99pic.twitter.com/gzxEkZA1of — РИА Новости (@rianru) July 6, 2021

تم فرض حالة الطوارئ في توابسي وخمس مناطق أخرى في إقليم كراسنودار. وتستمر الأمطار المصحوبة برياح شديدة في سوتشي منذ 4 يوليو. خلال نهار اليوم، هطلت كميات من الأمطار على المدينة بمقدار المعدل الشهري، وارتفع منسوب المياه في عدد من الأنهار إلى مستويات حرجة، وتضررت البنية التحتية للشاطئ، وغرقت عدة منازل والمباني والفنادق، وغمرت المياه بعض الشوارع.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة توابسي في غرق 760 دارا ومبنى.

المصدر: تاس