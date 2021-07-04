مصرع شخص جراء فيضانات في شبه جزيرة القرم الروسية

لقي شخص واحد مصرعه جراء سوء الأحوال الجوية في شبه جزيرة القرم الروسية اليوم الأحد، حسبما أوردت السلطات المحلية.

إقرأ المزيد

وفي تصريح صحفي قالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ في جمهورية القرم إن "شخصا واحدا لقي حتفه، وفقا لمعلومات رسمية موثقة".

وسابقا الأحد، أفاد رئيس وزراء جمهورية القرم يفغيني كاباكوف بأن امرأة نقلت إلى أحد المستشفيات بعد وقوعها في سيل سببه انهيار طيني. فيما قالت سلطات مديرية باختشيساراي (جنوب القرم) وهي المنطقة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، إن شخصا واحدا أعلن مفقودا نتيجة سوء الظروف الجوية.

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت السلطات المحلية أن ثلاثة أنهار في المنطقة خرجت عن ضفافها نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب شبه الجزيرة.

وقالت رئيسة المديرية باختشيساراي لودميلا بوتشكوفا إن الأمطار أسفرت عن فيضان نهرين هما بيلبيك وكوكوزكا، مؤكدة استعداد السلطات لإجلاء السكان إذا استدعت الضرورة.

فيما أفادت سلطات مدينة سيفاستوبول بأن المرافق العامة للمدينة تم وضعها في حالة تأهب بسبب تهديد الفيضانات.

وذكر المكتب الإعلامي للمدينة أن نهر باغا خرج عن مجراه يف وادي بيدار، ما أسفر عن إغلاق أحد الطرق العامة. وأشار المكتب إلى أن المعلومات الأخيرة أكدت انخفاض منسوب المياه في النهر المذكور وعدم وجود حاجة إلى إجلاء الأهالي.

وتشهد شبه جزيرة القرم منذ أواسط الشهر الماضي هطول أمطار غزيزة تسببت بفيضانات كارثية في بعض المناطق قد أسفرت عن مصرع شخص وفقدان آخر، إلى جانب وضوع أضرار مادية جسيمة.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"