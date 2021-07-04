فيضان ثلاثة أنهار في القرم الروسية (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية بشبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الأحد، أن ثلاثة أنهار في المنطقة خرجت عن ضفافها نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت.

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وقالت رئيسة المديرية باختشيساراي لودميلا بوتشكوفا إن الأمطار أسفرت عن فيضان نهرين هما بيلبيك وكوكوزكا، مؤكدة استعداد السلطات لإجلاء السكان إذا استدعت الضرورة.

فيما أفادت سلطات مدينة سيفاستوبول بأن المرافق العامة للمدينة تم وضعها في حالة تأهب بسبب تهديد الفيضانات.

وذكر المكتب الإعلامي للمدينة أن نهر باغا خرج عن مجراه يف وادي بيدار، ما أسفر عن إغلاق أحد الطرق العامة. وأشار المكتب إلى أن المعلومات الأخيرة أكدت انخفاض منسوب المياه في النهر المذكور وعدم وجود حاجة إلى إجلاء الأهالي.

وتشهد شبه جزيرة القرم منذ أواسط الشهر الماضي هطول أمطار غزيزة تسببت بفيضانات كارثية في بعض المناطق قد أسفرت عن مصرع شخص وفقدان آخر، إلى جانب وضوع أضرار مادية جسيمة.

المصدر: "نوفوستي"