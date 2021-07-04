وفاة طفلتين بسبب الحر داخل سيارة في روستوف

قال مصدر في مديرية التحقيق بمقاطعة روستوف على الدون الروسية، إنه تم فتح قضية جنائية بعد وفاة طفلتين في سيارة كانت متوقفة في فناء منزلهما بمنطقة كامينسكي في المقاطعة.

ويعتقد أن سبب الوفاة، هو الحر الشديد الذي ضرب المنطقة مؤخرا.

وأضاف المصدر في حديث للصحفيين: "تم فتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة الوفاة، وفقا للجزء 3 من المادة 109 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التسبب في الوفاة بسبب الإهمال)".

В Ростовской области две девочки погибли в машине из-за жары. Они залезли в автомобиль в своём двореhttps://t.co/3Y1FIlYN1apic.twitter.com/djpC15EJD6 — РИА Новости (@rianru) July 3, 2021

ووفقا للتحقيق، في يوم السبت، لعبت الطفلتان (من مواليد 2017 و 2019 ) في فناء منزلهما في منطقة كامينسكي، وصعدتا إلى سيارة كانت متوقفة في مكان قريب. ولم تتمكن الأم بعد ذلك من العثور عليهما واتصلت بالشرطة. في وقت لاحق، تم العثور على الطفلتين في السيارة بدون حركة وتبين أنهما فقدتا الحياة.

وقال المصدر: "السبب الأولي لوفاة الطفلتين، هو التعرض لدرجات حرارة عالية في السيارة". وسيتم تحديد السبب بدقة أكثر بعد تشريح الجثتين.

المصدر: نوفوستي