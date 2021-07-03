تأجيل زيارة لافروف إلى بروناي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة الوزير سيرغي لافروف إلى بروناي، التي كانت مقررة في الـ5 من يوليو الجاري قد تأجلت، بسبب الحجر الصحي لدى الجانب المضيف.

وقالت في تعليقها، إن "زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى دولة بروناي - دار السلام، لن تتم بسبب ظروف الحجر الصحي المفروض من قبل السلطات الصحية في البلد المضيف".

وأضافت: "في الوقت ذاته، لا تزال زيارة لافروف إلى إندونيسيا ولاوس سارية المفعول".

المصدر: RT