لافروف يحدد أولويات روسيا في سياستها الخارجية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تعزيز التعاون مع الصين والهند هو إحدى أولويات روسيا المطلقة.

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وأشار لافروف في منتدى "قراءات بريماكوف" إلى أن "من بين أولوياتنا المطلقة تعزيز التعاون الشامل مع الصين. نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين للمعاهدة الثنائية الكبرى".

ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أنه "تم أيضا تعميق شراكة استراتيجية مميزة بشكل خاص مع الهند. هكذا بالضبط نسمي في الوثائق التي تم اعتمادها على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن روسيا تقوم أيضا بتوسيع شراكتها مع دول آسيان ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأخرى.

وكانت الصين وروسيا قد اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل قيادتي الاتحاد الروسي والصين في 16 يوليو 2001، وجرى التصديق عليها في 28 فبراير 2002، وتنص على تجديد تلقائي لمدة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي