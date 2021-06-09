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لافروف يحذر الولايات المتحدة من خطر دعم الانفصاليين في سوريا

أخبار روسيا

لافروف يحذر الولايات المتحدة من خطر دعم الانفصاليين في سوريا
Sputnik
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة تدعم  بالأموال التي يجري جنيها من نهب سوريا الانفصاليين في هذا البلد، ما قد ينتهي بشكل سيئ.

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وقال لافروف أمام منتدى "قراءات بريماكوف" بهذا الشأن: "بطبيعة الحال نؤكد في كل مرة على عدم قانونية وعدم شرعية الوجود الأمريكي على الأراضي السورية، خاصة وأن هذا الوجود مصحوب بنهب الثروات الطبيعية للجمهورية العربية السورية، فهم يصدرون إنتاج الحقول النفطية والأراضي الزراعية، ويدعمون بعائداتها. جلي ومعلوم للجميع، النزعات الانفصالية على الضفة الشرقية لنهر الفرات، واللعب بمشكلة خطيرة جدا. أعني المشكلة الكردية، وهذه الألعاب يمكن أن تنتهي بشكل سيئ".

يشار إلى أن منتدى "قراءات بريماكوف" ينظم منذ عام 2015، من قبل المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم وزير الخارجية الروسي، ورئيس الوزراء الأسبق الراحل يفغيني بريماكوف.

المصدر: نوفوستي

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