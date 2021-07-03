موسكو تعلن عن منح مالية مجزية لأول 100 مؤسسة تستكمل تطعيم 60% من موظفيها ضد كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن منح مجزية لأول 100 مؤسسة أو شركة تستكمل تطعيم 60% من موظفيها، مشيرا إلى أن أكثر من 1500 شركة أعلنت عن تطعيم موظفيها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال: "أول 100 مؤسسة ومنظمة ورجل أعمال فردي يستوفون شرط استكمال التطعيم بنسبة 60% للموظفين سيحصلون على منح بقيمة 100% من ضريبة الدخل المدفوعة في الاثني عشر شهرا الماضية، على أن لا تتجاوز الـ5 ملايين روبل".

وأضاف: "المطاعم والمقاهي التي تلتزم بشكل صارم باستقبال متلقي اللقاحات حصرا، ستتلقى منحا للدفع الكامل للمرافق لهذه الفترة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي".

وأعرب سوبيانين عن أمله في أن "يتم استخدام بعض هذه الأموال لمكافأة العمال الذين تم تطعيمهم ضد كورونا".

وأكد عمدة موسكو أن "العدد الإجمالي لمن تلقوا التطعيم الأول ضد كورونا في موسكو تجاوز 2.7 مليون، وأن 60-70 ألفا يتلقون اللقاح يوميا".

المصدر: RT