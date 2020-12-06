 
مباشر

عمدة موسكو: نخطط لتطعيم 6-7 ملايين شخص ضد كورونا

أخبار روسيا

عمدة موسكو: نخطط لتطعيم 6-7 ملايين شخص ضد كورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pasj

قال سيرغي سوبيانين عمدة موسكو، إن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 مليون شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، في المستقبل.

وأضاف العمدة، في حديث تلفزيوني: "نحتاج إلى تطعيم 6-7 ملايين شخص في المستقبل. ولا يمكنك تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور، لذلك تحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي".

وتابع سوبيانين القول: "يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".

إقرأ المزيد
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو

يوم أمس انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا