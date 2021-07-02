روسيا.. مناطق كوبان تغير قواعد استقبال السياح

غيرت سلطات مناطق كوبان التابعة لإقليم كراسنودار جنوبي روسيا قواعد استقبال السياح، حيث رفعت إلزامية فحص "PCR" لتسجيل الدخول إلى الفنادق للأطفال دون سن الـ14 عاما.

وأدخلت سلطات إقليم كراسنودار في وقت سابق، قواعد للسياح الذين يقومون بتسجيل الوصول إلى الفنادق والتي اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، "يجب على الشخص تقديم شهادة تثبت شفاءه من فيروس كورونا، أو اختبار "PCR" سلبيا أو شهادة تطعيمه ضد كورونا".

وذكرت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية: "يحتاج القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما إلى تقديم اختبار "PCR" سلبي أو شهادة مرض اعتبارا من الأول من يوليو الجاري".

ويمكن الآن إجراء لقاح ضد الفيروس في جميع المناطق الروسية، باللقاحات الروسية الثلاثة المسجلة وهي "سبوتنيك V" و ""EpiVacCorona، وكذلك "KoviVak"، بالإضافة إلى اللقاح الرابع الذي أصبح معروفا بـ"سبوتنيك لايت"، وتم إدخال التطعيم الإجباري لمجموعات معينة من السكان في 25 منطقة روسية.

المصدر: "نوفوستي"