بوتين لحاكم أحد الأقاليم: لا داعي للتكهن واتركوا قرار رفع قيود الحجر للخبراء

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكم إقليم كراسنودار بنيامين كوندراتيف إلى ترك الحدس جانبا، والاعتماد على رأي الخبراء لتحديد موعد إعادة فتح فنادق ومصحات الإقليم.

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وأعلن حاكم إقليم كراسنودار خلال اجتماع عن بعد مع الرئيس بوتين، أن الفنادق والمصحات ستتمكن من إعادة فتح أبوابها واستئناف أعمالها اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

وقال كوندراتيف: "حدسنا يخبرنا بأننا سنعلن في أوائل يونيو متى يمكن أن تبدأ الفنادق والمصحات استئناف عملها".

ورد الرئيس بوتين قائلا: "لا داعي هنا للاعتماد على الحدس والتكهنات. ينبغي الاعتماد على الوضع الحقيقي على الأرض، ومعرفة كيف سيتطور الوضع في الوقت المناسب... لا تتسرعوا في اتخاذ القرارات".

وشدد بوتين مع ذلك، على ضرورة اتخاذ القرارات "بالتشاور المكثف مع المختصين".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا واصل انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.

المصدر: "رامبلر"