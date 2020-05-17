روسيا: حققنا استقرارا للأوضاع الصحية المتعلقة بكورونا وأوقفنا ارتفاع الإصابات اليومية

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا تشهد استقرارا في كل أنحاء البلاد، مشددة على التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار المرض.

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وقالت مديرة الوكالة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، كبيرة المسؤولين الصحيين في روسيا، أنا بوبوفا، في حديث لقناة "روسيا 1" ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" تم بثه اليوم الأحد: "وصلنا مستوى الاستقرار الذي تطلعنا وسعينا إليه، يمكنني التأكيد أننا أوقفنا الارتفاع (في وتيرة انتشار الفيروس) حتى اليوم".

وتابعت بوبوفا: "لا توجد ارتفاعات للمعدلات اليومية عمليا، وتم تسجيل استقرار الأوضاع في كافة أنحاء البلاد. وهذا الأمر يمثل بالطبع نتيجة للتعامل الدقيق جدا مع قضية الصحة".

وشددت كبيرة المسؤولين الصحيين مع ذلك على أن الأوضاع الوبائية ستعتبر طبيعية "عندما سيصل عدد المصابين الجدد على أساس يومي إلى الصفر".

وحذرت من أن فيروس كورونا سيبقى لمدة طويلة، مؤكدة ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية في الصيف لتقليل مخاطر ارتفاع الإصابات إلى أدنى درجة ممكنة، وبينت أنه سيكون من الواجب التكيف مع الظروف الجديدة للحياة في ظل وجود هذا الفيروس.

وبلغت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا، حسب الإحصائية المنشورة صباح اليوم، 9707 حالات، بينما تم رصد 97 وفاة جديدة.

وسجلت في روسيا بشكل عام حتى الآن 281752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2631 وفاة و67373 حالة شفاء.

المصدر: وكالات