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الخارجية الأمريكية تدين حكم القضاء الروسي بسجن عضوين من "شهود يهوه"

أخبار روسيا

الخارجية الأمريكية تدين حكم القضاء الروسي بسجن عضوين من
Reuters POOL New
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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انتقدت الخارجية الأمريكية الحكم بالسجن الصادر عن القضاء الروسي على عضوين في منظمة "شهود يهوه" الدينية، المدرجة على قائمة التنظيمات المتطرفة في روسيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر"، يوم الخميس: "ندين قرار المحكمة الروسية سجن دميتري غوليك وأليكسي بيرتشوك من أتباع "شهود يهوه" 7 و8 سنوات على التوالي".

وكانت محكمة في مدينة بلاغوفيشينسك بمقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي قد أصدرت هذا الأسبوع حكما على الشخصين المذكورين.

وكان الشخصان يروجان للدعاية لصالح المنظمة المذكورة، ونظما تجمعات ودورات دينية، ودعوا للانضمام إلى "شهود يهوه"، التي تم حظر نشاطها على أراضي روسيا في عام 2016 عندما تم إدراجها على قائمة المنظمات المتطرفة بقرار قضائي.

المصدر: إنترفاكس

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