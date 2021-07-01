الجيش الروسي يطلق حملة لتجديد التطعيم ضد كورونا بين صفوفه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن تجديد تطعيم أفراد الجيش والمتعاقدين المدنيين معه ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حملة تجديد التطعيم في الجيش انطلقت اليوم بناء على قرار وزير الدفاع سيرغي شويغو وغرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في القوات المسلحة الروسية.

وتطال هذه الحملة العسكريين الذين خضعوا للتطعيم الكامل ضد كورونا حتى أول يناير 2021 وذويهم والموظفين المدنيين في الجيش، والمتقاعدين العسكريين.

وشددت الوزارة أن على حملة التطعيم التي نفذتها باستخدام لقاح "سبوتنيك V" أتاحت تشكيل مناعة جماعية ضد كورونا في صفوف الجيش الروسي.

المصدر: "نوفوستي"